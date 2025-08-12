Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подарили первую золотую монету из белорусского сырья

МИНСК, 12 авг — РИА Новости. Первую золотую монету отчеканили в Белоруссии, монету председатель правления Национального банка страны Роман Головченко передал во время доклада президенту Александру Лукашенко о развитии банковской системы, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Источник: Национальный банк Республики Беларусь

Головченко, который до назначения главой Нацбанка был премьер-министром, сказал, что для него было сюрпризом узнать, что все белорусские памятные и инвестиционные монеты, в том числе из драгоценных металлов, выпускались по заказу Нацбанка за рубежом, при этом при выпуске в других странах монет из серебра или золота там же приходится покупать и металл, а отечественное сырье — лом драгметаллов — остается невостребованным.

Головченко сообщил, что гомельское предприятие «Кристалл», работающее с драгоценными металлами, немного дооснастили и отчеканили первую золотую монету, которая называется «Славянка». Председатель правления Нацбанка передал ее президенту.

«Полностью сделана в Беларуси из белорусского сырья, если можно так сказать», — сказал Головченко.

Лукашенко поручил передать монету в музей Дворца Независимости.

Как сообщила пресс-служба президента, Лукашенко заслушал доклад о работе банковской системы. «Отдельно затрагивалась тема увеличения совокупной прибыли банков в стране, что может рассматриваться, с одной стороны, как позитивный показатель, но с другой — есть опасения, чтобы не возникло дисбаланса и банки не оттягивали деньги из экономики. Поэтому в качестве одной из мер на уровне государства принято решение изымать часть прибыли у банков и направлять на финансирование экономики», — сообщила пресс-служба.

«Это очень важно. В банках “лишних” денег быть не должно. И прибыль — все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так. Поэтому я в этом плане очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики», — сказал Лукашенко.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше