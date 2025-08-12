Лукашенко подарили первую золотую монету из белорусского сырья

Головченко, который до назначения главой Нацбанка был премьер-министром, сказал, что для него было сюрпризом узнать, что все белорусские памятные и инвестиционные монеты, в том числе из драгоценных металлов, выпускались по заказу Нацбанка за рубежом, при этом при выпуске в других странах монет из серебра или золота там же приходится покупать и металл, а отечественное сырье — лом драгметаллов — остается невостребованным.
Головченко сообщил, что гомельское предприятие «Кристалл», работающее с драгоценными металлами, немного дооснастили и отчеканили первую золотую монету, которая называется «Славянка». Председатель правления Нацбанка передал ее президенту.
«Полностью сделана в Беларуси из белорусского сырья, если можно так сказать», — сказал Головченко.
Лукашенко поручил передать монету в музей Дворца Независимости.
Как сообщила пресс-служба президента, Лукашенко заслушал доклад о работе банковской системы. «Отдельно затрагивалась тема увеличения совокупной прибыли банков в стране, что может рассматриваться, с одной стороны, как позитивный показатель, но с другой — есть опасения, чтобы не возникло дисбаланса и банки не оттягивали деньги из экономики. Поэтому в качестве одной из мер на уровне государства принято решение изымать часть прибыли у банков и направлять на финансирование экономики», — сообщила пресс-служба.
«Это очень важно. В банках “лишних” денег быть не должно. И прибыль — все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так. Поэтому я в этом плане очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики», — сказал Лукашенко.