Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов оценил ход строительства станции метро «100-летие ТАССР»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил строительную площадку станции «100-летие ТАССР» Казанского метрополитена, расположенную на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Рихарда Зорге.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе визита он пообщался с сотрудниками АО «Казметрострой» и МУП «Метроэлектротранс». Генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов представил схему развития второй линии метро, рассказал о задействованных ресурсах и темпах строительства первого участка — от станции «Тулпар» («Сахарова») до «100-летия ТАССР».

Во время мероприятия был запущен тоннелепроходческий комплекс «Айсылу» на станции «100-летие ТАССР» («Фучика»). В осмотре стройплощадки также приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин и другие официальные лица.

Ильсур Метшин от имени жителей Казани поблагодарил Минниханова за развитие метрополитена, отметив завершение очередного этапа проходки. Глава республики в свою очередь выразил признательность метростроителям и сотрудникам «Метроэлектротранса» за их труд.

Марат Рахимов озвучил дальнейшие планы — продление второй линии метро в сторону Деревни Универсиады.

Узнать больше по теме
Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны
Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.
Читать дальше