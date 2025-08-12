Дорогу к аэропорту Краснодара ждет двухлетняя реконструкция

Мэрия Краснодара договорилась с подрядчиком о реконструкции путепровода к аэропорту. Строители за два года обновят километровый въезд на площадь аэровокзала и дорогу от улицы 1-го Мая до Аэропортовской, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Кубани.