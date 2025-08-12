Дорогу к аэропорту Краснодара ждет двухлетняя реконструкция

Мэрия Краснодара договорилась с подрядчиком о реконструкции путепровода к аэропорту. Строители за два года обновят километровый въезд на площадь аэровокзала и дорогу от улицы 1-го Мая до Аэропортовской, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Кубани.
Проект из комплексной программы «25/35», которая реализуется по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, запустили в работу.
— Сегодня мы подписали контракт с подрядчиком на реализацию объекта протяжённостью почти в километр, — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале (18+). — В июле 2027 года путь к аэропорту и на Восточный обход преобразится".
Всю реконструкцию разбили на три этапа. Сначала строители демонтируют старые пролёты и промежуточные опоры, затем установят новые, обновят 6-полосное покрытие, переустроят инженерные сети, отремонтируют тротуары.
По словам мэра, краснодарцам на время реконструкции потребуется запастись терпением, «как и с Тургеневским мостом», поскольку местами будут вводиться ограничения и реверсивное движение.
ИА KrasnodarMedia ранее сообщало, что в Краснодаре спустя долгие годы открыли движение по Почтовому тракту. Дорога снизит нагрузку на Западный обход.