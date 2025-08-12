Министр строительства Самарской области назвал недопустимыми потолки ниже 2,5 м

В жилых домах недопустимы потолки 2,5 метра и ниже, об этом заявил министр строительства Самарской области Александр Фомин в интервью «КП-Самара». По его словам, в регионе нужно строить комфортное жилье с нормальным метражом и доступной социальной инфраструктурой.
В Самарскую область планируют привлечь новых застройщиков. По словам министра строительства, уже есть около пяти иногородних застройщиков. К весне они должны представить проекты, а вот новое жилье от них появится не раньше 2025 года.
Обязательным условием для реализации проектов становится включение в них объектов культурного наследия, которые застройщик должен восстановить. Потом эти здания планируют передать под социальные нужды, рассказал Александр Фомин.