В Азовском районе открылся крупнейший в России завод по переработке льна

Об этом сообщают на сайте донского правительства.
Здесь планируется выпускать в год более 50 тыс. т нерафинированного масла и почти 90 тыс. т жмыха в год.
Завод площадью 7,5 га построен с полным производственным циклом и соответствует мировым экологическим стандартам. Технология позволяет использовать отходы производства: конденсат от прессования применяется для увлажнения жмыха, который затем поставляется животноводческим хозяйствам.
Гендиректор «АСВА» Виталий Литовка отметил, что это первый в России монокультурный завод по переработке масличного льна. Предприятие обеспечит сбыт для аграриев юга страны, Центральной России, Поволжья и Сибири, а также наладит экспортные поставки.
Завод мощный: рассчитан на переработку около 150 тыс. т сырья в год, притом что донские аграрии сейчас производят порядка 120 тыс. т семян льна. Для области это, конечно, налоги, новые рабочие места. В этом направлении нужно идти дальше — создавать высокую добавленную стоимость, чтобы у нас сырье не просто вывозилось, а оставалось в области и перерабатывалось в более маржинальную продукцию.
Строительство завода началось в мае 2023 года, общий объем инвестиций составил 3,2 млрд рублей. Донской регион поддержал проект, субсидируя часть кредитных средств.