В Азовском районе открылся крупнейший в России завод по переработке льна

Завод мощный: рассчитан на переработку около 150 тыс. т сырья в год, притом что донские аграрии сейчас производят порядка 120 тыс. т семян льна. Для области это, конечно, налоги, новые рабочие места. В этом направлении нужно идти дальше — создавать высокую добавленную стоимость, чтобы у нас сырье не просто вывозилось, а оставалось в области и перерабатывалось в более маржинальную продукцию.