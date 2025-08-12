Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азовском районе открылся крупнейший в России завод по переработке льна

Ростовская область, 12 августа 2025. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Новоалександровском сельском поселении под Азовом посетил новый завод «АСВА», который станет крупнейшим в стране предприятием по производству льняного масла.

Источник: Don24.ru

Об этом сообщают на сайте донского правительства.

Здесь планируется выпускать в год более 50 тыс. т нерафинированного масла и почти 90 тыс. т жмыха в год.

Завод площадью 7,5 га построен с полным производственным циклом и соответствует мировым экологическим стандартам. Технология позволяет использовать отходы производства: конденсат от прессования применяется для увлажнения жмыха, который затем поставляется животноводческим хозяйствам.

Гендиректор «АСВА» Виталий Литовка отметил, что это первый в России монокультурный завод по переработке масличного льна. Предприятие обеспечит сбыт для аграриев юга страны, Центральной России, Поволжья и Сибири, а также наладит экспортные поставки.

Завод мощный: рассчитан на переработку около 150 тыс. т сырья в год, притом что донские аграрии сейчас производят порядка 120 тыс. т семян льна. Для области это, конечно, налоги, новые рабочие места. В этом направлении нужно идти дальше — создавать высокую добавленную стоимость, чтобы у нас сырье не просто вывозилось, а оставалось в области и перерабатывалось в более маржинальную продукцию.

подчеркнул Юрий Слюсарь

Строительство завода началось в мае 2023 года, общий объем инвестиций составил 3,2 млрд рублей. Донской регион поддержал проект, субсидируя часть кредитных средств.