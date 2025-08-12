Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области запустят экопроизводство строительных материалов

На Урале завершается строительство завода.

Источник: Комсомольская правда

В Сысерти завершается строительство предприятия, которое будет выпускать газобетонные блоки. Предполагается, что уже в октябре здесь создадут собственные стройматериалы. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

— Запуск нового завода позволит увеличить годовой объем выпуска до 1,2 миллионов кубометров твинблоков в год. Обеспечить Свердловскую область этим видом материалов, а также реализовать экспортный потенциал региона, — сообщает ведомство.

В новое экопроизводство вложили 3,5 миллиарда рублей. Также 1, 8 миллиарда получено по льготному кредитованию для предпринимательства.

Предполагается, что свердловский завод будет сотрудничать с дистрибьютерами в Пермском крае, Башкирии, Удмуртии. В будущем производители намерены выйти на рынок Татарстана и Казахстана.