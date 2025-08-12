В Свердловской области запустят экопроизводство строительных материалов

В Сысерти завершается строительство предприятия, которое будет выпускать газобетонные блоки. Предполагается, что уже в октябре здесь создадут собственные стройматериалы. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
— Запуск нового завода позволит увеличить годовой объем выпуска до 1,2 миллионов кубометров твинблоков в год. Обеспечить Свердловскую область этим видом материалов, а также реализовать экспортный потенциал региона, — сообщает ведомство.
В новое экопроизводство вложили 3,5 миллиарда рублей. Также 1, 8 миллиарда получено по льготному кредитованию для предпринимательства.
Предполагается, что свердловский завод будет сотрудничать с дистрибьютерами в Пермском крае, Башкирии, Удмуртии. В будущем производители намерены выйти на рынок Татарстана и Казахстана.