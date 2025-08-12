В Смольном прокомментировали сроки строительства парка для электробусов

Как рассказали «Фонтанке» 12 августа в «Пассажиравтотрансе», в течение последних шести лет он эксплуатирует электробусы на базе Автобусного парка № 2. Сейчас таких машин 40, до 2026-го ждут поставки еще 100 единиц. Под них создают инфраструктуру в других автобусных парках — № 3, 5, 6 и в Колпинском.
Подрядчик строительства — «Геоизол» — сообщил, что на ряде объектов, где он работает, есть задержка в оплате и несвоевременное доведение лимитов, что «затрудняет взаиморасчеты генподрядчика перед субподрядчиками». «Компания продолжает реализацию действующих контрактов. По мере поступления денежных средств от заказчиков осуществляется погашение имеющейся задолженности. В рамках арбитражных дел ведутся заключение мировых соглашений и осуществление расчетов с кредиторами. Согласно утвержденным дорожным картам по доведению лимитов, значительное финансирование в наш адрес ожидается в сентябре 2025 года», — добавили там.
«Фонтанка» рассказывала о проблемах, с которыми «Геоизол» столкнулся в связи с выполнением контрактов для Минобороны в различных регионах.
Напомним, сейчас подан иск о признании «Геоизола» банкротом. Один из истцов — ООО «СП ПЭНТ», которое тоже работает на стройке на Ржевке. В «Геоизоле» сообщили, что этот иск не имеет отношения к Ржевке, и признали, что у компании есть задолженность перед «СП ПЭНТ» в 32 млн рублей, погасить ее планируют до конца сентября.
При этом с парком электробусов между компаниями тоже не срослось. В январе 2024 года «Геоизол» заключил договор с «СП ПЭНТ» на создание внутриплощадочной сети электроснабжения, наружных сетей связи, наружных сетей водоснабжения и водоотведения, а также внутриплощадочных тепловых сетей. «На эти цели ООО “СП ПЭНТ” получило от ООО “Геоизол” аванс в размере 55 600 000. Однако ООО “СП ПЭНТ” свои обязательства по контракту не выполнило. “Геоизол” был вынужден расторгнуть договор по соглашению сторон с требованием вернуть аванс. Для выполнения вышеизложенного перечня работ были заключены договоры с иными компаниями», — прокомментировал генподрядчик.
«ООО “Геоизол” продолжает реализацию проекта строительства парка электробусов “Ржевка” с учетом выделенного лимита финансирования. Кроме того, в настоящее время завершается корректировка проекта с повторным прохождением государственных экспертиз», — добавляют в пресс-службе.
Напомним, вопрос о сроках строительства парка электробусов обострился по мере того, как город начал покупать их крупными партиями. В частности, сейчас ожидается поступление 100 машин от МАЗа. Первую очередь парка обещают сдать в этом году, вторую — в 2026-м. Изначально предполагалось, что первая очередь будет сдана в 2024-м.