В Смольном прокомментировали сроки строительства парка для электробусов

При этом с парком электробусов между компаниями тоже не срослось. В январе 2024 года «Геоизол» заключил договор с «СП ПЭНТ» на создание внутриплощадочной сети электроснабжения, наружных сетей связи, наружных сетей водоснабжения и водоотведения, а также внутриплощадочных тепловых сетей. «На эти цели ООО “СП ПЭНТ” получило от ООО “Геоизол” аванс в размере 55 600 000. Однако ООО “СП ПЭНТ” свои обязательства по контракту не выполнило. “Геоизол” был вынужден расторгнуть договор по соглашению сторон с требованием вернуть аванс. Для выполнения вышеизложенного перечня работ были заключены договоры с иными компаниями», — прокомментировал генподрядчик.