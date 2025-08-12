FT: Европа готовится к войне — оборонные заводы расширяются с рекордной скоростью

Financial Times провела анализ более 1000 спутниковых снимков 150 военных объектов, принадлежащих 37 европейским компаниям, и пришла к выводу, что после начала боевых действий на Украине в 2022 году строительная деятельность на этих объектах резко возросла.
Судя по спутниковым снимкам, примерно на трети обследованных объектов обнаружены признаки расширения или строительных работ, которые, по мнению FT, позволяют Европе перейти от производства в мирное время к созданию промышленной базы для устойчивого ведения боевых действий.
Это глубокие и структурные изменения, которые преобразуют оборонную промышленность (Европы) в средне- и долгосрочной перспективе.
Согласно анализу FT, площади оборонных предприятий выросли с 790 000 квадратных метров в 2020—2021 годах до 2,8 млн квадратных метров в 2024—2025 годах. Фотосъемка этих объектов подтвердила, что ведутся раскопки перед началом работ, построены или строятся новые здания, идет асфальтирование дорог.
Это СП возвело масштабную платформу для выпуска боеприпасов и взрывчатых веществ в Варпалоте на западе Венгрии. Согласно пресс-релизу, в июле 2024 года было завершено строительство первого завода на полигоне в Венгрии, где теперь производятся 30-мм боеприпасы для боевой машины пехоты Rheinmetall KF41 Lynx. Кроме того, Rheinmetall, по сведениям FT, планирует наладить здесь производство других видов боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские снаряды и 120-мм боеприпасы для танка Leopard 2 и, возможно, для танка Panther.
Британская газета также проанализировала снимки 88 объектов, которые в срочном порядке получили финансирование в рамках европейской программы в поддержку производства боеприпасов ASAP (Act in Support of Ammunition Production). Издание отметило явное физическое расширение на 20 объектах, включая строительство совершенно новых заводов и дорог. На 14 объектах заметны небольшие расширения, такие как строительство новых автостоянок, говорится в статье.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подтвердил FT, что после начала боевых действий на Украине ежегодные мощности Европы по производству боеприпасов увеличатся с 300 000 до примерно 2 млн штук к концу этого года. Значительная часть этого роста объясняется расширением Rheinmetall: компания заявила, что ее годовой объем производства 155-мм снарядов увеличится с 70 000 в 2022 году до 1,1 млн в 2027 году.
Кубилюс также заявил, что в ЕС обсуждают возможность запуска новой оборонной программы стоимостью 1,5 млрд евро, которая «будет повторять логику ASAP» и стимулировать расширение производства «в других областях». По мнению экспертов, приоритетным для ЕС является выпуск ракет и средств противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников.
Как считает Фабиан Хоффманн, научный сотрудник Университета Осло, считает, ракеты имеют решающее значение для убедительного сдерживания превосходящих наземных сил России: «Ракеты являются предварительным условием для теории победы НАТО. Мы не собираемся отставать от темпов мобилизации в России».