FT: Европа готовится к войне — оборонные заводы расширяются с рекордной скоростью

Это СП возвело масштабную платформу для выпуска боеприпасов и взрывчатых веществ в Варпалоте на западе Венгрии. Согласно пресс-релизу, в июле 2024 года было завершено строительство первого завода на полигоне в Венгрии, где теперь производятся 30-мм боеприпасы для боевой машины пехоты Rheinmetall KF41 Lynx. Кроме того, Rheinmetall, по сведениям FT, планирует наладить здесь производство других видов боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские снаряды и 120-мм боеприпасы для танка Leopard 2 и, возможно, для танка Panther.