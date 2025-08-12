На Кубани запустят производство бетаина за 5,2 млрд рублей

В этом году семенами отечественной селекции в Краснодарском крае засеяли 15% площадей, отведенных под свеклу. По словам главы региона, переход на собственный посевной материал необходим для продовольственной безопасности страны. К 2030 году власти планируют полностью закрыть потребность аграриев в качественных семенах сахарной свеклы.
Директор компании Сергей Шатохин подчеркнул устойчивость кубанских семян к сложным климатическим условиям. По его словам, отечественные семена более устойчивы к жаре, чем импортные, которые сгорают на солнце.
Сейчас в главном здании завершается монтаж двух производственных линий — для родительских компонентов и дражированных семян. Предприятие планирует выпускать до 550 тыс. семян ежегодно. Там же построят цех по изготовлению бетаина — вещества, получаемого из свекловичной патоки. Оно применяется в фармацевтической, косметической, пищевой отраслях и в кормовом производстве.
Запуск предприятия создаст в районе 40 новых рабочих мест. Новый цех покроет 30% потребности в бетаине на территории России.