На Кубани запустят производство бетаина за 5,2 млрд рублей

Сейчас в главном здании завершается монтаж двух производственных линий — для родительских компонентов и дражированных семян. Предприятие планирует выпускать до 550 тыс. семян ежегодно. Там же построят цех по изготовлению бетаина — вещества, получаемого из свекловичной патоки. Оно применяется в фармацевтической, косметической, пищевой отраслях и в кормовом производстве.