Рустаму Минниханову показали планы дальнейшего строительства метро

Действующая первая линия Казанского метрополитена насчитывает 11 станций.
К настоящему времени завершена проходка первого участка второй линии. Его начали прокладывать в 2020 году по поручению Рустама Минниханова. Участок длиной 5,37 км включает четыре станции: «100-летие ТАССР» (здесь будет пересадка на «Дубравную» первой линии), «Академическая», «Зилант» и «Тулпар» (на ул. Сахарова у ТЦ «Мега»).
На тоннелепроходческих машинах «Айсылу» и «Лейсан», которые завершили проходку первого участка, указано, что следующей станцией для них станет «Березовая роща», расстояние до которой составляет около 5 километров.
Общая трассировка второго участка выглядит следующим образом: после станции «Фучика» (также известной как «Дубравная») следует «Деревня Универсиады» возле спорткомплекса «Буревестник», затем — Республиканская клиническая больница (РКБ), далее — «Березовая роща». В конце линии будет расположено электродепо.
Кроме того, разработаны два варианта перспективного развития второй линии метро. Первый предусматривает маршрут через жилой комплекс «XXI век», улицу Пионерскую до Компрессорного завода, где линия будет соединяться с железной дорогой. Второй вариант проходит через «XXI век», парк Горького и площадь Свободы до Кремлевской станции, где она объединится с первой линией метро.
Обращаясь к строителям метро и работникам «Метроэлектротранса», Минниханов поблагодарил их за тяжелый труд.
«Наше огромное богатство — это вы, люди, которые делаете это», — отметил лидер республики.
Запуск движения на первом участке второй линии метро в Казани планируется к 2028 году. Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев ранее отмечал, что при наличии дополнительного финансирования сроки реализации проекта могут быть сокращены.