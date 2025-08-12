Рустаму Минниханову показали планы дальнейшего строительства метро

Кроме того, разработаны два варианта перспективного развития второй линии метро. Первый предусматривает маршрут через жилой комплекс «XXI век», улицу Пионерскую до Компрессорного завода, где линия будет соединяться с железной дорогой. Второй вариант проходит через «XXI век», парк Горького и площадь Свободы до Кремлевской станции, где она объединится с первой линией метро.