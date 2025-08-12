ОЭЗ «Тольятти» принесла региону свыше 116 млрд рублей выручки за 15 лет

В августе особая экономическая зона «Тольятти» отметила 15-летие. Сегодня здесь работают 38 компаний с общим объемом заявленных инвестиций 92 млрд рублей, из которых более 58 млрд — частные вложения.
На территории функционируют 21 завод и предприятия в сферах автокомпонентов, пищевой и фармацевтической промышленности, производства стройматериалов, упаковки, газооборудования и нитриловых перчаток.
С момента основания создано 4700 рабочих мест, совокупная выручка резидентов превысила 116 млрд рублей, налоговые и иные отчисления — 14 млрд. На каждый рубль бюджетных вложений приходится 3,7 рубля частных инвестиций.
Резидентам предоставляют готовые участки с инфраструктурой, налоговые и таможенные льготы, позволяющие снизить капитальные затраты до 30%. Среди уникальных проектов — первое в России производство одноразовых нитриловых перчаток полного цикла, крупнейший в Поволжье маслоэкстракционный завод, фармацевтический кластер и будущий выпуск ксантановой камеди.
По данным Минэкономразвития России, ОЭЗ «Тольятти» занимает 3-е место в национальном рейтинге, входит в ТОП-3 наиболее привлекательных инвестплощадок страны и признана одной из самых клиентоориентированных.
Также для инвесторов в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов окажут содействие в выборе площадки, подборе мер поддержки и быстром запуске инвестпроекта на территории региона. Подробности по тел. 8 (800)505−90−36 и на сайте investinsamara.ru.