Калининградский завод планирует поставлять лимонады в страны Ближнего Востока

«Шёнбуш» начал производство безалкогольной продукции в 2025 году.

Источник: Минсельхоз области, «ВКонтакте»

Калининградский завод «Шёнбуш» планирует поставлять лимонады в страны Ближнего Востока. Информацию об этом опубликовали на странице регионального министерства сельского хозяйства «ВКонтакте».

Завод стал обладателем сертификата «Сделано в России». Признание получила новая линейка домашних лимонадов со вкусом арбуза и мяты. По данным ведомства, сертификат позволяет активно использовать возможности нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Уже сейчас завод ведёт переговоры об оптовых поставках калининградского лимонада на рынки стран Ближнего Востока», — сообщили в Минсельхозе.

Завод «Шенбуш» работает с 2017 года и располагается на улице Камской, 6А. На предприятии выпускают тёмное, светлое и красное пиво, а также сидр, квас и лимонад. В 2025 году начал производить шорле, холодный чай и сокосодержащий напиток.