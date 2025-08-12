Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан принял программу по управлению водой на ближайшие три года

В Узбекистане утвердили программу по управлению водой на 2025−2028 годы. Она предусматривает реконструкцию более 2,5 тыс. км оросительных сетей, замену старого насосного оборудования на более экономичное, сокращение площадей с нехваткой воды и высокой засоленностью почв. Президент Шавкат Мирзиёев одобрил эти предложения на презентации 12 августа.

Источник: Пресс-служба президента РУз

В результате в сельхозоборот вернется 460 тыс. га земель. На 1,4 млн га будут внедрены водосберегающие технологии, в том числе капельное орошение почти на 300 тыс. га. Будет автоматизирован учет воды и управление двенадцатью крупными гидросооружениями.

Доля бетонных каналов вырастет с 39% до 47%, что позволит снизить потери воды. Ожидается, что уже в этом году удастся сберечь 10 млрд куб м воды, а к 2028 году — до 14 млрд. Особое внимание уделят цифровизации: создадут единую IT-платформу, ситуационный центр, интегрируют отраслевые программы, установят счетчики на насосах и переведут крупные станции на возобновляемые источники энергии.