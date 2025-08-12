Мэр Казани раскрыл среднюю зарплату жителей за 2024 год

В Казани в 2024 году средняя заработная плата достигла 94 695 рублей. Об этом на 40-й сессии Казгордумы IV созыва сообщил мэр города Ильсур Метшин.
По словам Метшина, за год столица Татарстана поднялась с седьмого на третье место среди городов-миллионников (не считая Москвы и Санкт-Петербурга). По этому показателю город уступил только Екатеринбургу (101,6 тысячи рублей) и Красноярску (98,1 тысячи рублей). В пятерку лучших также вошли Новосибирск (93,1 тысячи) и Нижний Новгород (91,8 тысячи).
Как отметил градоначальник, на рост зарплат, в частности, повлияли развитие оборонной промышленности и лидерство города по объему инвестиций. В этом рейтинге Казань сохранила первое место с показателем 453 миллиарда рублей.
Напомним, в Татарстане предлагаемая зарплата в июле достигла 74,5 тысячи рублей. Это на 4,9% больше, чем в предыдущем месяце.