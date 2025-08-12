Ричмонд
Головченко сказал, что ставка рефинансирования может быть уменьшена в Беларуси

Роман Головченко сообщил, что ставка рефинансирования может быть уменьшена в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Глава Национального банка и экс-премьер Роман Головченко после встречи с президентом Александром Лукашенко, которая прошла во вторник, 12 августа 2025 года, высказался о величине ставки рефинансирования в Беларуси.

Напомним, с 1 августа 2025 Нацбанк своим решением несколько ее увеличил ее — до 9,75% годовых.

Как подчеркнул Головченко, действующая в настоящее время величина ставки рефинансирования является актуальной.

— В настоящий момент мы не видим причин к ужесточению денежно-кредитной политики, в частности повышению ставки. Может быть, будет понижение, — цитирует Головченко БелТА.

Председатель Нацбанка также подчеркнул, что регулятор на системной и постоянной основе мониторит и анализирует макроэкономическую динамику в Беларуси и при необходимости всегда примет корректирующие меры, если таковые будут целесообразны.

Ранее мы писали о том, что Головченко рассказал Лукашенко о ситуации на рынке криптовалют в Беларуси (тут про это).

