Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске запустят новую программу замены лифтов

Со следующего года лифты будут модернизировать в рамках капремонтов.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске намерены обновить почти пять десятков лифтов. Модернизация пройдут по новой программе, на которую направят 70 миллионов рублей, сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Зайков.

«Из городского и областного бюджета предусмотрено софинансирование по 25 процентов. Из бюджета города направим 17 миллионов рублей, от области — 57,1 миллиона», — пояснил чиновник.

Уже отобрали 18 многоэтажек, где заменят 45 лифтов на общую сумму 25,8 миллиона рублей. Окончательный список утвердят в сентябре. Напомним, с 2026 года программа модернизации лифтов изменится — будет проходить в рамках капремонта.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев призвал «не доводить ситуацию в лифтовом хозяйстве города до аховой» и призвал участвовать во всех областных и федеральных программах, которые дают такую возможность.