В Новосибирске запустят новую программу замены лифтов

В Новосибирске намерены обновить почти пять десятков лифтов. Модернизация пройдут по новой программе, на которую направят 70 миллионов рублей, сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Зайков.