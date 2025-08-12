В Новосибирске запустят новую программу замены лифтов

В Новосибирске намерены обновить почти пять десятков лифтов. Модернизация пройдут по новой программе, на которую направят 70 миллионов рублей, сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Зайков.
«Из городского и областного бюджета предусмотрено софинансирование по 25 процентов. Из бюджета города направим 17 миллионов рублей, от области — 57,1 миллиона», — пояснил чиновник.
Уже отобрали 18 многоэтажек, где заменят 45 лифтов на общую сумму 25,8 миллиона рублей. Окончательный список утвердят в сентябре. Напомним, с 2026 года программа модернизации лифтов изменится — будет проходить в рамках капремонта.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев призвал «не доводить ситуацию в лифтовом хозяйстве города до аховой» и призвал участвовать во всех областных и федеральных программах, которые дают такую возможность.