Строители метро в Петербурге раскрыли, когда откроются станции «коричневой» ветки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа, ФедералПресс. В Северной столице участок второй очереди Красносельско-Калининской линии метро введут в эксплуатацию не ранее 2029 года. В пресс-службе «Метростроя Северной Столицы» уточнили, что на сроки работ не повлияет перераспределение денежных средств.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Участок перспективного строительства второй очереди Красносельско-Калининской линии от “Путиловской” до “Каретной” в соответствии с генеральным планом Санкт-Петербурга запланирован к вводу в эксплуатацию не ранее 2029 года», — говорится в сообщении.

При этом строительство отрезка от «Юго-Западной» до «Путиловской» вместе с пересадочным узлом на станцию «Кировский завод» завершится в 2025 году, уточняет издание «Деловой Петербург».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в метро Северной столицы на «зеленой» ветке ускорили движение поездов. Таким образом граждане смогут комфортно передвигаться по городу, считают в подземке.