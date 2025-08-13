Строители метро в Петербурге раскрыли, когда откроются станции «коричневой» ветки

«Участок перспективного строительства второй очереди Красносельско-Калининской линии от “Путиловской” до “Каретной” в соответствии с генеральным планом Санкт-Петербурга запланирован к вводу в эксплуатацию не ранее 2029 года», — говорится в сообщении.
При этом строительство отрезка от «Юго-Западной» до «Путиловской» вместе с пересадочным узлом на станцию «Кировский завод» завершится в 2025 году, уточняет издание «Деловой Петербург».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в метро Северной столицы на «зеленой» ветке ускорили движение поездов. Таким образом граждане смогут комфортно передвигаться по городу, считают в подземке.