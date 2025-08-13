Строители метро в Петербурге раскрыли, когда откроются станции «коричневой» ветки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа, ФедералПресс. В Северной столице участок второй очереди Красносельско-Калининской линии метро введут в эксплуатацию не ранее 2029 года. В пресс-службе «Метростроя Северной Столицы» уточнили, что на сроки работ не повлияет перераспределение денежных средств.