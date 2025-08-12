Ричмонд
«Белнефтехим» намерен расширить свое присутствие на рынке Китая

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия «Белнефтехима» намерены расширить свое присутствие на рынке Китая. Об этом заявил председатель концерна «Белнефтехим» Илья Икан на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае Александром Червяковым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

«Задача нефтехимической отрасли — поиск новых контрагентов, сохранение и расширение своего присутствия на рынке Китая, и мы поступательно ее выполняем, — подчеркнул Илья Икан. — Положительный опыт в этом направлении у наших предприятий есть. Сегодня надо проанализировать, что уже сделано, и наметить перспективы».

Стороны отметили, что Беларусь — страна с открытой экономикой, ориентированной на экспорт, поэтому наращивание и эффективность внешней торговли — безусловные приоритеты. Китай — один из наших стратегических партнеров, второй после Российской Федерации. Суть совместной деятельности — наполнять высокий статус отношений соответствующим экономическим содержанием.

Александр Червяков поблагодарил концерн «Белнефтехим» за сотрудничество и подчеркнул готовность посольства оказывать белорусским производителям нефтехимической продукции содействие в развитии и укреплении взаимовыгодных контактов с китайской стороной.

В разговоре приняли участие представители аппарата концерна, а также генеральный директор ОАО «Нафтан» Олег Жебин и генеральный директор ОАО «Гродно Азот» Игорь Ляшенко. -0-