«Белнефтехим» намерен расширить свое присутствие на рынке Китая

«Задача нефтехимической отрасли — поиск новых контрагентов, сохранение и расширение своего присутствия на рынке Китая, и мы поступательно ее выполняем, — подчеркнул Илья Икан. — Положительный опыт в этом направлении у наших предприятий есть. Сегодня надо проанализировать, что уже сделано, и наметить перспективы».