Экспорт туруслуг за первое полугодие в Беларуси вырос на 39%

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт туристических услуг за первое полугодие 2025 года в Беларуси вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам заместитель министра спорта и туризма Олег Андрейчик, передает корреспондент БЕЛТА.
Заполняемость белорусских санаториев в первом полугодии выросла на 4,5% Жители 57 стран оздоровились за год в санаториях Минской области.
«Туристический сезон в Республике Беларусь в самом разгаре. Мы видим, что больше и больше туристов прибывает в нашу страну», — сказал Олег Андрейчик. Он отметил, что санаторий «Юность» — один из флагманов в стране, который работает на прием туристов. «Загрузка стопроцентная, услуги, которые предоставляются, соответствуют запросам наших гостей», — добавил он.
По словам Олега Андрейчика, из 13 видов туризма, которые представлены в республике, лечебно-оздоровительный гости Беларуси выделяют как бренд страны.
Что касается туристических возможностей для отдыхающих в санаториях, заместитель министра обратил внимание на регулярное появление новых маршрутов. Каждый отдыхающий в санатории может не только оздоровиться, но и попутешествовать по стране. Благодаря таким возможностям отдыхающие постоянно путешествуют, особенно в выходные дни.
«Радует, что если брать наших иностранных гостей, не только восточные соседи, представители Российской Федерации активно посещают нашу страну и отдыхают, но и представители стран дальней дуги. Вырос поток из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов. Это говорит о том, что палитра разнообразных услуг, палитра мест, которые мы предлагаем, расширяется, и сегодня мы выходим на достаточно серьезный современный уровень», — подчеркнул заместитель министра.
В качестве еще одного из факторов устойчивого интереса к Беларуси он назвал тот факт, что 30−35% отдыхающих в санаториях впоследствии возвращаются сюда повторно, в том числе семьями.
На базе санатория «Юность» Управления делами Президента Республики Беларусь прошло заседание рабочей группы по развитию лечебно-оздоровительного туризма Межведомственного совета по туризму при Совете Министров по теме «Деятельность санаторно-курортных организаций Минской области по наращиванию экспорта лечебно-оздоровительных услуг».-0-