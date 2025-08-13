Повышение передачи

Гендиректор холдинга «Дав-Авто» Дмитрий Башаров рассказал, что с мая продажи автомобилей в группе растут — «рынок вышел в положительную динамику». Руководитель «Дав-Авто» ожидает, что тренд роста продолжится и в августе. Причины этого господин Башаров объяснил реализацией отложенного спроса. «Люди год не меняли автомобили и просто устали — это первое. Второе — снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Потребители понимают, что завтра ставки по банковским депозитам будут меньше, а машины с учетом минимального спроса, который был на них ранее, сейчас все еще продаются по низкой стоимости. Поэтому людям надо успеть снять деньги с депозита и успеть купить автомобили по низкой стоимости», — рассуждает собеседник. По словам господина Башарова, дилеры пока продают машины, завезенные еще в 2024 году, но уже сейчас по некоторым моделям намечается дефицит. Когда остатки 2024 года будут распроданы, авто начнут дорожать.