Путин поддержит снижение цен и ключевой ставки

«Все органы власти действовали синхронно, и для снижения инфляции был реализован целый комплекс мер, а не только высокая ставка. Теперь появилась возможность снижать ключевую ставку. Обычно при ее снижении инфляция наоборот растет, но не в текущей ситуации в России. ЦБ очень аккуратно снижает ключевую ставку, чтобы тенденция к снижению инфляции сохранилась и была устойчивой», — объяснил экономист.