Путин поддержит снижение цен и ключевой ставки

Президент Владимир Путин поручил дальше снижать инфляцию.
Президент Владимир Путин оценил старания экономического блока страны, в частности, премьер-министра Михаила Мишустина и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по снижению инфляции и определил, как сохранить эту тенденцию. Он провел 12 августа в Кремле совещание по экономическим вопросам, где обозначил приоритеты в бюджете на 2026 год, заострив внимание на ценах. Как объяснили эксперты URA.RU, благодаря комплексу мер властям удалось добиться во многом уникальной ситуации, когда одновременно снижается ключевая ставка и инфляция.
В начале встречи Путин сообщил, что правительство приступило к трудоемкой работе — подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку — с 2026 по 2028 год. Нужно согласовывать все позиции, учитывать обстановку на глобальных рынках, ситуацию в реальном секторе, отметил президент.
Бюджет направлен на повышение качества жизни россиян, отметил ПутинФото: Владимир Андреев © URA.RU.
«Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства», — обозначил приоритеты Путин.
В России началось снижение дефицита кадров, при этом безработица остается на рекордно низком уровне, продолжил президент. Важно и снижение инфляции, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6−7%. «Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня — уже 9,4%, а по итогу июля — уже 8,8%», — пояснил Путин.
«В то же время многие эксперты говорят и о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии», — обратил внимание президент, добавив, что Центробанк контролирует ситуацию и не видит больших рисков.
Путин собрал у себя в кабинете весь экономический блок, включая главу ЦБ Эльвиру НабиуллинуФото: Роман Наумов © URA.RU.
Далее совещание проходило в закрытом режиме. В нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В России уже три недели подряд наблюдается дефляция. Две недели цены снижались на 0,05%, а на прошлой неделе опустились сразу на 0,13%. В итоге на начало августа годовая инфляция упала до 8,77% (оценка Минэкономразвития). В прошлом году она была 9,5%.
Как менялась ключевая ставка и инфляция за годФото: Инфографика URA.RUВ России смогли одновременно снизить ключевую ставку и инфляциюФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Президенту вместе с экономическим блоком удалось переломить ситуацию 2023−2024 годов, когда «перегретая» экономика привела к резкому росту инфляции. Теперь власти добились одновременного снижения и ключевой ставки, и инфляции, заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. Это удалось благодаря тому, что действовал целый комплекс мер: ограничения на экспорт топлива, обязательная продажа валютной выручки — причем не стопроцентная, а частичная, это позволило также укрепить рубль.
«Все органы власти действовали синхронно, и для снижения инфляции был реализован целый комплекс мер, а не только высокая ставка. Теперь появилась возможность снижать ключевую ставку. Обычно при ее снижении инфляция наоборот растет, но не в текущей ситуации в России. ЦБ очень аккуратно снижает ключевую ставку, чтобы тенденция к снижению инфляции сохранилась и была устойчивой», — объяснил экономист.
Ситуация в экономике станет еще лучше к концу 2025 года, считает доцент Максим ЧирковФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
По его мнению, ЦБ начал цикл снижения, «очень аккуратно можно прогнозировать его продолжение». Нынешняя ставка в 18% уже приводит пусть к не очень яркому, но оживлению экономики, а «к концу 2025-го года ситуация будет гораздо лучше, чем сейчас».
Российская экономика уходит от сырьевой зависимости, растут обрабатывающая промышленность, финансовый сектор, высокотехнологичные отрасли. Президент ставит задачу перед правительством, чтобы этот новый рост не привел к новым «экономическим деформациям», отметил Чирков. Цель ЦБ — инфляция 4%, это будет показатель, при котором сохранится устойчивый рост экономики, уверен собеседник URA.RU.
Рецессия в России маловероятна, но в ней нет ничего страшного, заявил экспертФото: Анна Майорова © URA.RU.
Слова Путина о том, что некоторые предрекают рецессию в России объяснил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Он напомнил, что рецессия — отрицательные темпы роста экономики в течение двух кварталов подряд (шести месяцев).
«Мне представляется это маловероятным событием. ЦБ прогнозирует темп роста ВВП в 2025 году в 1−2% (в I квартале 2025 года ВВП вырос на 1,4% в годовом выражении, во II — на 1,8%). Это рецессией не назовешь. У нас сейчас структурная перестройка», — поделился мнением собеседник URU.RU.
С другой стороны, ни одну развитую страну не обходила рецессия, это абсолютно нормальное явление в рыночной экономике, в этом нет ничего страшного. «Рецессия — гораздо лучше застоя по 10−20 лет. Лучше попасть в рецессию, найти механизм выхода и потом развиваться, идти в рост. Главное рационально это все проходить», — заверил Остапкович.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСилуанов раскрыл, что будет с экономикой России в 2025 году.
Важно грамотно просчитать все риски при формировании нового бюджета, добавил директор Центра региональной политики Владимир Климанов. Сейчас бюджет исполняется с достаточно большим дефицитом, нужно оптимизировать доходы и расходы. Кроме того, в 2025 году решили активнее переходить на систему электронного бюджета, но внутри информационных систем выявилось достаточно много нестыковок. Сроки на решение всех этих задач поджимают. «К середине сентября нужно уже представить проект бюджета в правительство, а до конца сентября внести в Госдуму», — резюмировал собеседник URA.RU.