Беларусь планирует поэтапно осваивать производство монет, в первую очередь из драгметаллов

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует поэтапно осваивать производство монет, в первую очередь из драгоценных металлов. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Гомельское предприятие «Кристалл», работающее с драгоценными металлами, немного дооснастили и отчеканили первую золотую монету из белорусского сырья, которая называется «Славянка». Сегодня ее представили главе государства.
Председатель правления Нацбанка поделился дальнейшими планами по изготовлению памятных монет. «У нас есть план по поэтапному освоению производства монет различных типов, в первую очередь из драгоценных металлов. Совместно с Министерством финансов, потому что предприятие “Кристалл” входит в структуру Минфина. Спешки здесь нет. Будем постепенно это делать с учетом экономической целесообразности того или иного вида монет. Но в целом это перспективное направление, потому что спрос на них достаточно высокий и у населения, и у юридических лиц», — сказал Роман Головченко.
По его словам, многие это рассматривают как средство инвестирования, потому что монеты из драгметаллов, эмитируемые Нацбанком, подлежат безусловному обратному выкупу. «Кто-то рассчитывает, например, заработать на росте курса самого драгоценного металла, содержащегося в монете. Ну, а многие просто берут их для подарков, сувениров своим заграничным партнерам, иностранным контрагентам. Потому что не раз наши монеты выигрывали призы на самых престижных международных конкурсах. И в целом очень хорошая команда дизайнеров работает у нас. Это один из брендов нашей страны. Каждое государство стремится таким образом себя отметить, выпуская монеты в драгоценных металлах», — обратил внимание глава Нацбанка. -0-
Скриншот видео телеканала «Беларусь 1».