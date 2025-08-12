Беларусь планирует поэтапно осваивать производство монет, в первую очередь из драгметаллов

По его словам, многие это рассматривают как средство инвестирования, потому что монеты из драгметаллов, эмитируемые Нацбанком, подлежат безусловному обратному выкупу. «Кто-то рассчитывает, например, заработать на росте курса самого драгоценного металла, содержащегося в монете. Ну, а многие просто берут их для подарков, сувениров своим заграничным партнерам, иностранным контрагентам. Потому что не раз наши монеты выигрывали призы на самых престижных международных конкурсах. И в целом очень хорошая команда дизайнеров работает у нас. Это один из брендов нашей страны. Каждое государство стремится таким образом себя отметить, выпуская монеты в драгоценных металлах», — обратил внимание глава Нацбанка. -0-