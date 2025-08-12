Какова ситуация с ценами в Беларуси? Глава Нацбанка прокомментировал инфляцию

По его словам, инфляция сейчас не носит спекулятивного характера. «Это не тот случай, когда цены разгоняются или вздуваются. Основной вклад в инфляцию сейчас вносит достаточно ограниченный перечень товарных позиций. Пока ситуация не вызывает особой тревоги у нас, мы не видим необходимости срочной корректировки мер денежно-кредитной политики. Но вместе с правительством обсуждаем эту тематику для того, чтобы инфляция не то что не вышла из-под контроля (она не может выйти, у нас есть соответствующие механизмы), но для того, чтобы избежать дополнительных шоков. Мы еженедельно следим за этой ситуацией, консультируемся с коллегами из других ведомств. Вопрос под контролем», — подчеркнул глава Нацбанка. -0-