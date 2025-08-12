Какова ситуация с ценами в Беларуси? Глава Нацбанка прокомментировал инфляцию

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления Национального банка Роман Головченко рассказал, какие факторы влияют на инфляцию в Беларуси, в интервью телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Надо понимать, какова природа инфляции и какие факторы на нее влияют. Есть “сухая модель”, когда при инфляции Национальный банк должен проводить очень жесткую денежно-кредитную политику, “зажать” денежное предложение через повышение ставок в банковской системе, “охладить” экономику. Но эта модель справедлива в тех случаях, когда инфляция вызвана в основном монетарными факторами. Есть большое количество так называемых немонетарных факторов, которые также влияют на индекс потребительских цен. Это, например, рост цен на импортное сырье, которое мы используем, диспаритет цен с нашим основным торговым партнером — Российской Федерацией. И так далее, т.е. целый комплекс факторов», — сказал Роман Головченко.
По его словам, инфляция сейчас не носит спекулятивного характера. «Это не тот случай, когда цены разгоняются или вздуваются. Основной вклад в инфляцию сейчас вносит достаточно ограниченный перечень товарных позиций. Пока ситуация не вызывает особой тревоги у нас, мы не видим необходимости срочной корректировки мер денежно-кредитной политики. Но вместе с правительством обсуждаем эту тематику для того, чтобы инфляция не то что не вышла из-под контроля (она не может выйти, у нас есть соответствующие механизмы), но для того, чтобы избежать дополнительных шоков. Мы еженедельно следим за этой ситуацией, консультируемся с коллегами из других ведомств. Вопрос под контролем», — подчеркнул глава Нацбанка. -0-