Как золотовалютные резервы Беларуси достигли рекордного уровня, рассказал глава Нацбанка

Золотовалютные резервы Беларуси, по данным на 1 августа, впервые приблизились к рубежу в $12 млрд. «Почему мы достигли этой цифры? Здесь разные факторы. Практически в два раза за последнее время выросла цена золота. Но опять-таки, это не случайный успех, это следствие того, что мы сознательно в структуре наших золотовалютных резервов очень серьезную часть накапливали именно в монетарном золоте. Но, помимо этого, другие активы также сыграли свою положительную роль в формировании этого уровня золотовалютных резервов», — сказал Роман Головченко.