Как золотовалютные резервы Беларуси достигли рекордного уровня, рассказал глава Нацбанка

«Международным показателем финансовой устойчивости страны считается, когда золотовалютные резервы могут обеспечивать полностью трехмесячный импорт государства. И мы вплотную приблизились к этой цифре», — отметил Роман Головченко.

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси достигли рекордного уровня, рассказал председатель правления Национального банка Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Какова ситуация с ценами в Беларуси? Глава Нацбанка прокомментировал инфляцию Беларусь планирует поэтапно осваивать производство монет, в первую очередь из драгметаллов.

Золотовалютные резервы Беларуси, по данным на 1 августа, впервые приблизились к рубежу в $12 млрд. «Почему мы достигли этой цифры? Здесь разные факторы. Практически в два раза за последнее время выросла цена золота. Но опять-таки, это не случайный успех, это следствие того, что мы сознательно в структуре наших золотовалютных резервов очень серьезную часть накапливали именно в монетарном золоте. Но, помимо этого, другие активы также сыграли свою положительную роль в формировании этого уровня золотовалютных резервов», — сказал Роман Головченко.

Он подчеркнул, что для роста ЗВР важно правильное управление. «Это не просто какая-то кубышка, которая сложена в подвале, в железном сундуке под семью замками. Конечно, есть хранилище, там определенное количество средств содержится, но значительная часть золотовалютных резервов любой страны должна быть задействована. Что называется, деньги должны не лежать, а работать. Поэтому часть этих средств размещается в доходные инструменты. В других государствах мы получаем от этого соответствующие проценты, заработок, это тоже все аккумулируется. Это и называется управление золотовалютными резервами», — пояснил глава Нацбанка.

«Международным показателем финансовой устойчивости страны считается, когда золотовалютные резервы могут обеспечивать полностью трехмесячный импорт государства. И мы вплотную приблизились к этой цифре. Но, конечно, золотовалютные резервы изменяются, государство может их тратить на те цели, которые сочтет нужным. Зачастую эти деньги расходуются на выплаты по внешним заимствованиям», — отметил Роман Головченко. -0-

Скриншот видео телеканала «Беларусь 1».