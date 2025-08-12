Надежная финансовая подушка: аналитик рассказал, почему шести месяцев недостаточно

По мнению Разуваева, стандартные рекомендации из учебников по инвестициям, где советуют откладывать сумму на шесть месяцев расходов, недостаточны. Он считает, что лучше ориентироваться на двухлетний период. Аналитик отметил, что неожиданные расходы могут возникнуть внезапно, например, на дорогостоящее лечение для родственников или близких. Также финансовая подушка важна на случай потери работы.