Надежная финансовая подушка: аналитик рассказал, почему шести месяцев недостаточно

Россиянам следует держать в запасе сумму, равную расходам за два года, чтобы справиться с непредвиденными тратами. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с «Абзацем».
По мнению Разуваева, стандартные рекомендации из учебников по инвестициям, где советуют откладывать сумму на шесть месяцев расходов, недостаточны. Он считает, что лучше ориентироваться на двухлетний период. Аналитик отметил, что неожиданные расходы могут возникнуть внезапно, например, на дорогостоящее лечение для родственников или близких. Также финансовая подушка важна на случай потери работы.
Разуваев подчеркнул, что точную сумму сбережений определить сложно, так как она зависит от множества факторов: семейного положения, расходов на жилье, места проживания и других обстоятельств. Он посоветовал не хранить деньги дома, а вкладывать их в золото или открывать накопительный счет, которые считает наиболее надежными.
Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что с начала года темпы роста вкладов населения в России немного снизились, но интерес к депозитам остается высоким. При этом глава регулятора отметила, что популярность срочных вкладов сохраняется, а стремление россиян к накоплениям находится на рекордно высоком уровне.