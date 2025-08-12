Многодетным семьям в России направлены миллионы рублей: на что их можно тратить

По данным на март 2025 год, средний возраст рождения первого ребенка в России составляет уже 26 лет, уточнила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. «Ориентируясь в связи с этим на формирование многодетных семей, власти особенно помогают регионам, которым порой не хватает средств на реализацию этой программы. Таким образом они показывают, что они для них приоритет: готовы сделать все возможное, чтобы серьезно улучшить их качество жизни, и в регионе это будет заметно. Это тоже влияет на мотивацию родителей заводить третьего и последующего ребенка», — рассказал Сафонов.