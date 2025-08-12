Многодетным семьям в России направлены миллионы рублей: на что их можно тратить

Власти РФ выделили около 540 млн рублей на поддержку многодетных семей.
Власти наши способ добиться прироста населения страны. На оперативном совещании в правительстве 12 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении около 540 млн рублей на выплаты многодетным семьям. Как рассказали эксперты URA.RU семьи с тремя и более малышами быстрее повысят рождаемость, чем родители с одним ребенком.
Многодетные семьи — опора страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил МишустинФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
Заседание в правительстве Михаил Мишустин начал с темы поддержки многодетных семей, которых, ссылаясь на слова главы государства, он назвал опорой страны. Именно поэтому «экономическая политика, национальные проекты так или иначе связаны с заботой о них», отметил премьер.
Сейчас для родителей, у которых родился третий ребенок или последующие дети, есть единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, а в восьми субъектах Дальнего Востока эта сумма составляет 1 млн рублей, напомнил глава правительства. «За время действия такой меры средства предоставили более чем двум тысячам семей, выделив на эти цели из федерального бюджета свыше 800 млн рублей в рамках софинансирования», — сообщил Мишустин.
Премьер отметил, что это очень востребованный механизм, однако практически всем регионам, которые участвуют в этой программе, — это Еврейская автономная область, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области — требуются дополнительные деньги.
«Сегодня рассмотрим вопрос о выделении им около 540 млн рублей, чтобы еще порядка 1,2 тысячи многодетных родителей смогли получить материальную помощь. Мамы и папы, которые создают большую семью, должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия», — резюмировал Мишустин.
Власти РФ обеспокоены сокращением населения, поэтому ищут способы его прироста именно за счет родителей с двумя детьми и многодетных семей, ведь у них вероятность появления еще одно малыша выше, чем у пары без ребенка, считает автор программы маткапитала, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Прироста населения можно добиться только за счет многодетных семейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Население страны действительно снижается, что подтверждается статистикой. Так, по итогам 2024 года естественная убыль россиян составила 596,2 тысячи человек, следует из данных Росстата. Это на 20,4% выше аналогичных данных за 2023 год — тогда естественная убыль была на уровне 495,2 тысячи человек.
«Для того, чтобы добиться прироста населения, необходимо, чтобы в каждой российской семье было не менее трех детей, поэтому власти активно используют финансовые механизмы, чтобы увеличить число многодетных родителей. Тем более, что срок появления первого ребенка в семье увеличивается. Поэтому в случае повышения рождаемости властям, действительно, лучше ориентироваться на мам и пап с уже двумя и более малышами», — объяснил Сафонов.
Возраст рождения первого ребенка в РФ составляет уже 26 летФото: Роман Наумов © URA.RU.
По данным на март 2025 год, средний возраст рождения первого ребенка в России составляет уже 26 лет, уточнила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. «Ориентируясь в связи с этим на формирование многодетных семей, власти особенно помогают регионам, которым порой не хватает средств на реализацию этой программы. Таким образом они показывают, что они для них приоритет: готовы сделать все возможное, чтобы серьезно улучшить их качество жизни, и в регионе это будет заметно. Это тоже влияет на мотивацию родителей заводить третьего и последующего ребенка», — рассказал Сафонов.
И судя по статистике, эта мера довольно эффективна. По информации Министерства труда и социальной защиты РФ, с января 2024 года по тот же месяц 2025 года число многодетных семей в России выросло с 2,4 до 2,65 млн — прирост около 250 тысяч.
«Однако есть куда стремиться. Мне кажется, что родителям, у которых появился третий ребенок, надо выдавать жилищные сертификаты, а еще давать возможность бесплатно учиться в вузах», — добавил экономист.
Ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников, ссылаясь на исследования демографов, сообщил, что стимулирование рождения первого и второго ребенка тоже повлияет на прирост населения, однако не так быстро, как третьего и последующего. «Сейчас только многодетные семьи могут улучшить крайне негативные демографические прогнозы в стране. Однако важно понимать, что их будут корректировать в зависимости от того, какие результаты даст эта мера правительства, поэтому со временем акценты могут сместиться», — сообщил Масленников.