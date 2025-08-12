Норвежский пенсионный фонд начал отказываться от израильских активов

Норвежский суверенный фонд благосостояния (NBIM), управляющий капиталом в размере 1,9 триллиона долларов и считающийся крупнейшим в мире пенсионным фондом, начал распродавать свои активы в Израиле на фоне ситуации в Газе и растущего общественного давления. Об этом пишет Bloomberg.
Фонд вывел активы в 11 израильских компаниях и расторг все соглашения с внешними управляющими из Израиля. Генеральный директор NBIM Николай Танген пояснил, что решение было принято с учётом «чрезвычайно специфической конфликтной ситуации» и серьёзного гуманитарного кризиса в регионе.
По данным на конец июня, фонд владел акциями 61 израильской компании. До начала распродажи объём его инвестиций в страну составлял около 0,1% от общего портфеля — примерно 2 миллиарда долларов.
Ранее заместитель главы МВД Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик заявил, что Норвегия исполнит ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его прибытия в страну.