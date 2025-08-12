Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвежский пенсионный фонд начал отказываться от израильских активов

В распоряжении NBIM были акции 61 израильской компании.

Источник: Аргументы и факты

Норвежский суверенный фонд благосостояния (NBIM), управляющий капиталом в размере 1,9 триллиона долларов и считающийся крупнейшим в мире пенсионным фондом, начал распродавать свои активы в Израиле на фоне ситуации в Газе и растущего общественного давления. Об этом пишет Bloomberg.

Фонд вывел активы в 11 израильских компаниях и расторг все соглашения с внешними управляющими из Израиля. Генеральный директор NBIM Николай Танген пояснил, что решение было принято с учётом «чрезвычайно специфической конфликтной ситуации» и серьёзного гуманитарного кризиса в регионе.

По данным на конец июня, фонд владел акциями 61 израильской компании. До начала распродажи объём его инвестиций в страну составлял около 0,1% от общего портфеля — примерно 2 миллиарда долларов.

Ранее заместитель главы МВД Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик заявил, что Норвегия исполнит ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его прибытия в страну.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше