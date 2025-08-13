Ричмонд
Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 13 августа

Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро и увеличил курс российского рубля на 13 августа, среду.

Национальный банк скорректировал курсы валют на 13 августа, среду. В частности, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля немного подрос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на среду, 13 августа, Национальный банк определил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9779 белорусского рубля, 1 евро — 3,4566 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7166 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на вторник, 12 августа, курс доллара и курс евро уменьшились, а курс российского рубля подрос. Заметнее при этом изменен в сторону уменьшения курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара уменьшился на 0,0028 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0132 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0008 белрубля.

Тем временем глава Нацбанка Головченко сказал, что ставка рефинансирования может быть уменьшена в Беларуси.