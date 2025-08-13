Никарагуа начнет торговать с Новороссией

«Никарагуа готова направить делегации для установления контактов и расширения сотрудничества с новыми регионами РФ. Мы рассматриваем возможность экспорта в эти области нашей продукции — кофе и тропических фруктов», — процитировали Джентске «Известия». В то же время, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области интересны для Манагуа в плане металлургии, судостроения, переработки сельскохозяйственной продукции и производства зерновых культур.