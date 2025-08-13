Ричмонд
МВД России предлагает ввести цветные ремни безопасности и запретить устройства для их отключения

Министерство внутренних дел России подготовило инициативу о введении обязательной цветовой маркировки ремней безопасности и запрете использования устройств, которые отключают их работу.

Министерство внутренних дел России подготовило инициативу о введении обязательной цветовой маркировки ремней безопасности и запрете использования устройств, которые отключают их работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический обзор Научного центра безопасности дорожного движения.

В рамках предложенных изменений планируется внести корректировки в технический регламент, регулирующий безопасность колесных транспортных средств.

Документ рекомендует закрепить на законодательном уровне обязательное цветовое оформление ремней и запретить продажу специальных заглушек, которые позволяют деактивировать ремни безопасности.

Ранее россиян предупредили о росте штрафов за некоторые нарушения ПДД.