МВД России предлагает ввести цветные ремни безопасности и запретить устройства для их отключения

Министерство внутренних дел России подготовило инициативу о введении обязательной цветовой маркировки ремней безопасности и запрете использования устройств, которые отключают их работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический обзор Научного центра безопасности дорожного движения.
В рамках предложенных изменений планируется внести корректировки в технический регламент, регулирующий безопасность колесных транспортных средств.
Документ рекомендует закрепить на законодательном уровне обязательное цветовое оформление ремней и запретить продажу специальных заглушек, которые позволяют деактивировать ремни безопасности.
