МВД России предлагает ввести цветные ремни безопасности и запретить устройства для их отключения

Министерство внутренних дел России подготовило инициативу о введении обязательной цветовой маркировки ремней безопасности и запрете использования устройств, которые отключают их работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический обзор Научного центра безопасности дорожного движения.