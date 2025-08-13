В российских городах могут запретить строить многоэтажки

Это может привести к нехватке рабочей силы в регионах. Эксперты считают, что положительный эффект от законопроекта возможен только при условии сопровождения запрета целевым финансированием социальных объектов и инженерных сетей, а также прозрачным мониторингом выполнения мер. В противном случае к 2030 году в России могут появиться «замороженные» территории с исчезающим спросом на жильё.