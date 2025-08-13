В российских городах могут запретить строить многоэтажки

Об этом пишут «Известия», сообщает ИА DEITA.RU.
В Госдуму внесены соответствующие поправки в Градостроительный кодекс. Согласно инициативе, разрешения на возведение высотных зданий не будут выдавать в городах, селах и посёлках, где недостаточно развиты транспорт, жилищно-коммунальная и социальная инфраструктура.
Рассматривается этот запрет как срочная мера для устранения уже существующих проблем на территории населённых пунктов, отметил член Общественного совета при Минстрое России Илья Пономарёв. В то же время, по его мнению, системное решение вопроса нехватки инфраструктуры должно базироваться на грамотном управлении пространственным развитием, начиная с генерального плана и схемы территориального планирования.
Однако руководитель комиссии по жилищной политике ОС при Минстрое России и президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева выразила сомнение в эффективности такого запрета как единственного инструмента. Она опасается, что из-за ограничения строительства цены на жильё в таких регионах могут вырасти, а люди начнут массово уезжать из городов, где строительство новых объектов прекращено и стоимость жилья растёт.
Это может привести к нехватке рабочей силы в регионах. Эксперты считают, что положительный эффект от законопроекта возможен только при условии сопровождения запрета целевым финансированием социальных объектов и инженерных сетей, а также прозрачным мониторингом выполнения мер. В противном случае к 2030 году в России могут появиться «замороженные» территории с исчезающим спросом на жильё.