В России с сентября изменят порядок расчета среднего заработка с учетом премий

С 1 сентября текущего года вступит в силу обновленный порядок расчета среднего заработка россиян, который принесет ряд выгод для работников. Об этом рассказала в Госдуме в интервью ТАСС.
Среди ключевых изменений — включение премий и иных денежных вознаграждений в базу для вычисления среднего заработка, что значительно повысит выплаты для сотрудников. Нововведение является очевидным преимуществом для работников.
Кроме того, вводится отдельный алгоритм определения среднего заработка для выплат выходного пособия. Теперь он будет рассчитываться как произведение среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. При суммированном учете рабочего времени расчет будет производиться путем умножения среднего почасового заработка на среднее количество рабочих часов в месяце за год.
В остальных случаях методика вычисления среднего заработка останется без изменений. Новый порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года.
До этого сообщалось, что россиянам стало нечем платить за ипотеку и автокредиты.