В России с сентября изменят порядок расчета среднего заработка с учетом премий

Кроме того, вводится отдельный алгоритм определения среднего заработка для выплат выходного пособия. Теперь он будет рассчитываться как произведение среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. При суммированном учете рабочего времени расчет будет производиться путем умножения среднего почасового заработка на среднее количество рабочих часов в месяце за год.