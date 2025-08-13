Развитая дорожная сеть как основа экономики

О значимости новых дорог и логистики всегда говорит Президент Владимир Путин, подчёркивая, что это перспективы для бизнеса, формирования прочной основы для роста экономики, успешного решения задач в социальной сфере, повышения темпов развития страны в целом.
Правительство направит 11 российским субъектам свыше 16,5 млрд рублей на строительство, реконструкцию и приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных автомобильных трасс.
В Нижегородской области на ремонт дорог в 2025 году по программе «Дорожное хозяйство» направят более 14 млрд рублей. Из них: 9,2 млрд рублей — средства регионального Дорожного фонда, 4,8 млрд рублей — федеральные средства.
За последние шесть лет в Нижегородской области приведено в нормативное состояние более 6 тысяч км дорог, а в 2025 году планируют сдать ещё 540 км.
Из наиболее известных достижений — три крупные транспортные развязки в Нижнем Новгороде, в том числе на выезде из города в Ольгино, строительство южного обхода Арзамаса. Доля дорожной сети городских агломераций Нижнего Новгорода и Дзержинска в нормативном состоянии составляет 85%.
В активной стадии находятся работы по строительству южного обхода Нижнего Новгорода, дублера проспекта Гагарина, завершается возведение путепровода над железнодорожными путями в Арзамасе. Развязка позволит ускорить проезд к центру паломничества — селу Дивеево. Без качественных дорог невозможно развитие этого туристического кластера.
На севере области строят дорогу, соединяющую 3 муниципальных округа с Костромской областью. Дорога Красные Баки — Варнавино — Белышево — Ветлуга имеет межрегиональное значение. Она является транзитом для всей северной части региона. В нормативное состояние её приводят поэтапно.
Как подчеркнул заведующий кафедрой экономики и обеспечения экономической безопасности НИУ Президентской академии Сергей Кабанов, качественные дороги лежат в основе экономики.
Развитие дорожной инфраструктуры в Нижегородской области будет способствовать оптимизации логистических потоков, сокращению сроков поставок товаров, снижению издержек на перевозку грузов и в целом улучшению бизнес-процессов предприятий региона. Также важно не только строить дороги, но и своевременно ремонтировать существующую инфраструктуру. Последний раз ремонт старого борского моста проводили в 2007 году. Его конструкции пришли в неудовлетворительное состояние. Ремонт начали в 2024 году, по его завершении связь с Севером области станет полноценной.