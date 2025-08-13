Развитая дорожная сеть как основа экономики

Развитие дорожной инфраструктуры в Нижегородской области будет способствовать оптимизации логистических потоков, сокращению сроков поставок товаров, снижению издержек на перевозку грузов и в целом улучшению бизнес-процессов предприятий региона. Также важно не только строить дороги, но и своевременно ремонтировать существующую инфраструктуру. Последний раз ремонт старого борского моста проводили в 2007 году. Его конструкции пришли в неудовлетворительное состояние. Ремонт начали в 2024 году, по его завершении связь с Севером области станет полноценной.