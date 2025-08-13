В Башкирии назначены представители Фонда поддержки предпринимательства

Распоряжение предписывает назначить представителями республики в собрании Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ первого заместителя премьер-министра правительства — министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариту Болычеву, министра предпринимательства и туризма РБ Светлану Верещагину, замминистра земельных и имущественных отношений РБ Рустама Гизатуллина, замминистра промышленности, энергетики и инноваций РБ Рустама Набиуллина. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.