Россиянам назвали плюсы нового порядка расчета средней зарплаты

При этом новые правила расчета среднего заработка никак не повлияют на выбор месяца для отпуска. Здесь все остается также как и было раньше. Чем больше в месяце праздничных дней, тем он менее выгоден для отпуска. Стоимость одного рабочего дня в богатые праздниками месяцы получается выше. Потому во второй половине 2025 года выгоднее всего отдыхать в октябре, а худший для отпуска месяц — ноябрь.