Россиянам назвали плюсы нового порядка расчета средней зарплаты

В новом порядке определения средней заработной платы в России, вступающем в силу 1 сентября, есть несколько положительных моментов для работников. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Одним из плюсов, уточнил парламентарий, заключается в том, что в расчет средней зарплаты войдут не только премии, но и денежные поощрения. Кроме того, в сентябре в силу вступит отдельное правило расчета для выплаты выходного пособия. Для этого средний дневной заработок будет умножаться на среднее количество рабочих дней в месяце.
Кроме того, в документе установлено, что для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия вычисляют путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.
Все остальное, добавил Ярослав Нилов, останется по-прежнему. Например, оплата календарного отпуска и выплата компенсации за «неотгулянные» отпуска средний заработок вычисляется путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3.
Нилов подчеркнул также, что положительным моментом в новом расчете стало и то, что силу утратили все устаревшие нормативные акты.
«Все освежили, все обновили, все что было раньше — все это уже ушло в прошлое. Все теперь осовремененное, актуализированное и вновь работающее», — отметил парламентарий.
К слову, новый порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года. А все его положения были опубликованы еще в апреле этого года.
При этом новые правила расчета среднего заработка никак не повлияют на выбор месяца для отпуска. Здесь все остается также как и было раньше. Чем больше в месяце праздничных дней, тем он менее выгоден для отпуска. Стоимость одного рабочего дня в богатые праздниками месяцы получается выше. Потому во второй половине 2025 года выгоднее всего отдыхать в октябре, а худший для отпуска месяц — ноябрь.
Ранее сайт KP.RU объяснил, как происходит расчет отпускных в 2025 году в разных рабочих ситуациях. Ведь жизненные ситуации бывают разными. Кто-то уезжает отдыхать на две недели, увольняется или берет отпуск по беременности или по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет.