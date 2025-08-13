Почти 800 молодых мам Красноярского края получили 100 тысяч за первенца

С начала 2025 года в Красноярском крае почти 800 молодых женщин стали обладательницами регионального материнского капитала, выплачиваемого за рождение первого ребенка.
По данным краевого правительства, 140 получательниц уже использовали средства, причем большинство направило их на улучшение жилищных условий.
Напомним, программа региональной поддержки молодых семей действует в крае с января текущего года. Девушки, родившие первого ребенка в возрасте до 23 лет включительно, помимо федерального маткапитала получают дополнительно 100 тысяч рублей из краевого бюджета. Средства можно использовать на различные нужды: приобретение или ремонт жилья, образование детей или матери, покупку автомобиля, технических средств реабилитации, а также на ремонт печного отопления или электропроводки в доме. Альтернативный вариант — получение ежегодной выплаты в размере 12 тысяч рублей.
Оформить сертификат можно через портал Госуслуг, многофункциональные центры или отделения социальной защиты населения. Эта мера поддержки стала существенным дополнением к существующим федеральным программам, помогая молодым семьям края решать важные социальные вопросы.