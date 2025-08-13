Почти 800 молодых мам Красноярского края получили 100 тысяч за первенца

Напомним, программа региональной поддержки молодых семей действует в крае с января текущего года. Девушки, родившие первого ребенка в возрасте до 23 лет включительно, помимо федерального маткапитала получают дополнительно 100 тысяч рублей из краевого бюджета. Средства можно использовать на различные нужды: приобретение или ремонт жилья, образование детей или матери, покупку автомобиля, технических средств реабилитации, а также на ремонт печного отопления или электропроводки в доме. Альтернативный вариант — получение ежегодной выплаты в размере 12 тысяч рублей.