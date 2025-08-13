ИТ-гиганту предложили продать популярный браузер за неожиданно огромную сумму

Уточняется, что рынок веб-браузеров в настоящее время привлекает повышенное внимание, поскольку разработчики ИИ активно создают программных агентов, способных совершать покупки в интернете и выполнять иные задачи для пользователей. Perplexity сообщила о подготовке к запуску собственного браузера Comet с ИИ-агентом, добавив, что не планирует вносить в Chrome какие-либо неанонсированные изменения.