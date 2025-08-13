ИТ-гиганту предложили продать популярный браузер за неожиданно огромную сумму

Американский разработчик искусственного интеллекта Perplexity направил компании Google предложение о приобретении браузера Chrome за 34,5 миллиарда долларов США. Об этом информирует издание The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно данным источника, сумма предложения почти в два раза превышает рыночную капитализацию самой Perplexity, оцениваемую в 18 миллиардов долларов. Представители компании заявили о получении поддержки от группы инвесторов, готовых обеспечить финансирование сделки.
Уточняется, что рынок веб-браузеров в настоящее время привлекает повышенное внимание, поскольку разработчики ИИ активно создают программных агентов, способных совершать покупки в интернете и выполнять иные задачи для пользователей. Perplexity сообщила о подготовке к запуску собственного браузера Comet с ИИ-агентом, добавив, что не планирует вносить в Chrome какие-либо неанонсированные изменения.
Предложение поступило на фоне судебного разбирательства в США, где рассматривается вопрос о возможном принуждении Google к продаже браузера для ослабления его доминирующего положения на рынке интернет-поиска. Эксперты полагают, что инициатива Perplexity может служить подтверждением наличия заинтересованного покупателя.
В то же время Google отклоняет саму возможность продажи Chrome, утверждая, что это способно нанести ущерб бизнесу корпорации, ограничить инновационное развитие и повысить риски в сфере кибербезопасности.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.