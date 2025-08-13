Ричмонд
Завод по производству гранулированных кормов построят на севере Казахстана

АСТАНА, 13 авг — Sputnik. В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области ведется строительство завода по производству корма для сельскохозяйственных животных из люцерны. Проект реализуется ТОО Salar Farm при поддержке АО «СПК “Солтустик” (“Север”).

Источник: Пресс-служба Минсельхоза Казахстана

Запуск предприятия запланирован на весну 2026 года. На заводе будет внедрена полная технологическая цепочка переработки люцерны: искусственная сушка сена, прессование в тюки и гранулирование.

Преимущество люцерны — в высоком содержании белка и протеина. Это корм премиум-класса, который планируем экспортировать в Китай и ОАЭ. Люцерну выращиваем на собственных орошаемых полях.

отметил директор компании Арман Уатаев

Проектная мощность предприятия составит 60 тыс. тонн готовой продукции в год. Все процессы будут максимально автоматизированы.

Общая стоимость проекта — около 5 млрд тенге ($9,2 млн).