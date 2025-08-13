Завод по производству гранулированных кормов построят на севере Казахстана

Запуск предприятия запланирован на весну 2026 года. На заводе будет внедрена полная технологическая цепочка переработки люцерны: искусственная сушка сена, прессование в тюки и гранулирование.
Преимущество люцерны — в высоком содержании белка и протеина. Это корм премиум-класса, который планируем экспортировать в Китай и ОАЭ. Люцерну выращиваем на собственных орошаемых полях.
Проектная мощность предприятия составит 60 тыс. тонн готовой продукции в год. Все процессы будут максимально автоматизированы.
Общая стоимость проекта — около 5 млрд тенге ($9,2 млн).