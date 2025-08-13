Ричмонд
«Вынесен судебный приказ»: с Басты взыскали долг по коммуналке

Московский суд обязал выплатить задолженность по коммунальным услугам рэпера Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) и его супругу Елену Пинскую.

Московский суд обязал выплатить задолженность по коммунальным услугам рэпера Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) и его супругу Елену Пинскую. Данная информация предоставлена РИА «Новости» со ссылкой на судебную инстанцию.

В суде уточнили, что принято решение о взыскании платы за жилье, коммунальные услуги, отопление и электричество. Точную сумму задолженности назвать отказались.

Как указано в материалах дела, истцом по данному вопросу выступает московский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Ранее у Басты имелись непогашенные обязательства перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму 34 тысячи рублей. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», задолженность возникла у ресторанного бизнеса музыканта — его предприятия функционируют в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

