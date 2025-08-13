Расчет средних зарплат по-новому: что изменится в России с сентября

В России с 1 сентября начнет действовать обновленный порядок определения средней заработной платы, который принесет работникам ряд преимуществ. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Одно из ключевых новшеств — в расчет среднего заработка теперь будут включаться не только премии, но и другие денежные поощрения. Это очевидный плюс для работников», — подчеркнул Нилов.
Кроме того, вводится новое правило для расчета выходного пособия: средний дневной заработок умножат на среднее количество рабочих дней в месяце. Для определения пособий также учтут средний часовой заработок, умноженный на среднее количество рабочих часов в месяце за прошедший год.
По словам депутата, остальные аспекты останутся без изменений. Например, при расчете отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск, средний заработок по-прежнему будет определяться делением начисленной заработной платы за расчетный период на 12 и на среднемесячное число календарных дней — 29,3.
Нилов отметил еще одно важное нововведение: устаревшие нормативные акты утратили силу.
«Все освежили, все обновили, все что было раньше — все это уже ушло в прошлое. Все теперь осовремененное, актуализированное и вновь работающее», — резюмировал парламентарий.
Недавно россияне высказались о том, сколько денег требуется для «достойного» и «роскошного» уровня жизни. Напомним, по данным Росстата, средняя зарплата в России — 99,4 тысячи рублей. «Нормальная жизнь» стоит в 2,5 раза дороже.
KP.RU подробно рассказал, как будут рассчитываться отпускные в 2025 году в различных ситуациях. Жизнь бывает непредсказуемой: кто-то планирует двухнедельный отдых, кто-то увольняется, а кто-то берет отпуск по беременности или уходу за ребенком до полутора лет.
Как стало известно ранее, ряд россиян начнут получать повышенную зарплату с октября 2025 года. Индексация коснется, в том числе, сотрудников федеральных казенных учреждений. Так, к примеру, зарплаты некоторых граждан России вырастут на 7,6%.