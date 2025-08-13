Застройкой у экстрим-парка в Перми заинтересовались федеральные девелоперы

Речь идёт об участке земли в границах улиц Екатерининской и Плеханова, экстрим-парка и железной дороги. О том, что там запланировано комплексное развитие территории (КРТ), 31 июля объявило Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. В границах участка, который находится возле экстрим-парка, планируют строить жильё. Сейчас там находятся в том числе гаражи, которые, по планам властей, должны будут снести. При этом стоимость демонтированных объектов планируют возместить, но за счёт инвестора.