Застройкой у экстрим-парка в Перми заинтересовались федеральные девелоперы

Застройкой территории возле экстрим-парка в Перми заинтересовались федеральные девелоперы, сообщает «Ъ-Прикамье».
Речь идёт об участке земли в границах улиц Екатерининской и Плеханова, экстрим-парка и железной дороги. О том, что там запланировано комплексное развитие территории (КРТ), 31 июля объявило Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. В границах участка, который находится возле экстрим-парка, планируют строить жильё. Сейчас там находятся в том числе гаражи, которые, по планам властей, должны будут снести. При этом стоимость демонтированных объектов планируют возместить, но за счёт инвестора.
По данным источника «Ъ-Прикамье», участие в аукционе на право комплексного развития территории рассматривает несколько иногородних компаний, в том числе — московская группа «Садовое кольцо». Заинтересовала территория возле пермского экстрим-парка и холдинг Baden Family из Свердловской области. Он, в частности, является оператором термальных комплексов «Баден-Баден». При этом для участия в аукционе свердловский холдинг зарегистрировал в Перми новую строительную компанию.
Итоги торгов на право комплексного развития территории в районе экстрим-парка в Перми должны подвести 2 сентября.