Казахстан увеличивает меры поддержки животноводства

Численность крупного рогатого скота составила 8,8 млн голов (+8,3%), в том числе коров — 4,5 млн (+16,3%). Получено 2,7 млн телят, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Поголовье мелкого рогатого скота увеличилось на 0,8% до 21,5 млн голов, получено 7,6 млн ягнят (+4,8%). Поголовье лошадей увеличилось на 4,7% до 4,7 млн голов, получен 1 млн жеребят (+8,1%).
За январь-июнь произведено 529,9 тыс. тонн мяса (+1,5%), в том числе говядины — 182,3 тыс. тонн, баранины — 56,4 тыс. тонн, конины — 69,3 тыс. тонн.
Рост цен на мясную продукцию связан, прежде всего, с объективными внутренними и внешними факторами — удорожанием коммунальных услуг, энергоресурсов, кормов и ГСМ, а также высоким экспортным спросом.
Для защиты внутреннего рынка введены временные ограничения на вывоз живого скота, а также усилены меры контроля за экспортом мясной продукции.
Так, действует запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС до 10 октября т.г. Введен запрет на вывоз бычков КРС с 15 мая по 15 августа 2025 года, с последующим продлением с 16 августа по 30 октября т.г.
Вместе с тем наблюдается рост экспорта мяса за январь-май т.г. За данный период объем экспорта говядины составил 12,3 тыс. тонн, что в 2,4 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Экспорт баранины — 9,2 тыс. тонн, рост в 2,6 раза.
В стране функционируют 300 откормочных площадок КРС и 15 площадок МРС суммарной мощностью более 534 тыс. голов.
Основными причинами недозагруженности откормочных площадок являются дефицит доступных оборотных средств для закупки молодняка и высокая стоимость кредитных ресурсов в БВУ.
В этой связи Правительством реализуется комплексная программа поддержки животноводческой отрасли.
Так, 30 июля запущен прием заявок на льготное кредитование под 5% для откормочных площадок на закуп молодняка, кормов и ГСМ. На эти цели выделено 50 млрд тенге, что позволит увеличить загрузку мощностей с 34% до более 60%.
В ближайшее время стартует новая программа «Игілік» под 6% годовых для приобретения племенного поголовья и улучшения породных качеств скота.
Эти меры направлены на увеличение производства, стабилизацию цен и обеспечение населения качественной мясной продукцией.