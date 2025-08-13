Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан увеличивает меры поддержки животноводства

По итогам 6 месяцев текущего года в Казахстане зафиксирован устойчивый рост поголовья по всем видам сельхозживотных, что свидетельствует о стабильной работе агропромышленного комплекса и повышении продуктивности отрасли, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

Численность крупного рогатого скота составила 8,8 млн голов (+8,3%), в том числе коров — 4,5 млн (+16,3%). Получено 2,7 млн телят, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Поголовье мелкого рогатого скота увеличилось на 0,8% до 21,5 млн голов, получено 7,6 млн ягнят (+4,8%). Поголовье лошадей увеличилось на 4,7% до 4,7 млн голов, получен 1 млн жеребят (+8,1%).

За январь-июнь произведено 529,9 тыс. тонн мяса (+1,5%), в том числе говядины — 182,3 тыс. тонн, баранины — 56,4 тыс. тонн, конины — 69,3 тыс. тонн.

Рост цен на мясную продукцию связан, прежде всего, с объективными внутренними и внешними факторами — удорожанием коммунальных услуг, энергоресурсов, кормов и ГСМ, а также высоким экспортным спросом.

Для защиты внутреннего рынка введены временные ограничения на вывоз живого скота, а также усилены меры контроля за экспортом мясной продукции.

Так, действует запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС до 10 октября т.г. Введен запрет на вывоз бычков КРС с 15 мая по 15 августа 2025 года, с последующим продлением с 16 августа по 30 октября т.г.

Вместе с тем наблюдается рост экспорта мяса за январь-май т.г. За данный период объем экспорта говядины составил 12,3 тыс. тонн, что в 2,4 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Экспорт баранины — 9,2 тыс. тонн, рост в 2,6 раза.

В стране функционируют 300 откормочных площадок КРС и 15 площадок МРС суммарной мощностью более 534 тыс. голов.

Основными причинами недозагруженности откормочных площадок являются дефицит доступных оборотных средств для закупки молодняка и высокая стоимость кредитных ресурсов в БВУ.

В этой связи Правительством реализуется комплексная программа поддержки животноводческой отрасли.

Так, 30 июля запущен прием заявок на льготное кредитование под 5% для откормочных площадок на закуп молодняка, кормов и ГСМ. На эти цели выделено 50 млрд тенге, что позволит увеличить загрузку мощностей с 34% до более 60%.

В ближайшее время стартует новая программа «Игілік» под 6% годовых для приобретения племенного поголовья и улучшения породных качеств скота.

Эти меры направлены на увеличение производства, стабилизацию цен и обеспечение населения качественной мясной продукцией.