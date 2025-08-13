Ричмонд
Правительство Казахстана выделило из резерва $562,4 тысячи развитие НИИ Каспия

АСТАНА, 13 авг — Sputnik. Правительство выделило из резерва 305 млн тенге для НАО «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря», сообщили в Кабмине.

Источник: Sputnik.kz

Каспий не на что расширять и углублять — сенатор Алдашев.

Институт создали по поручению президента Касым-Жомарта Токаева для изучения экологических проблем Каспийского моря.

В частности, в сферу деятельности НИИ входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции.

говорится в сообщении

Институт также специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.

Россия предложила решать проблему обмеления Каспия на международном уровне.

Деньги из резерва правительства планируют направить на дальнейшее развитие института, а также помогут проводить исследовательские работы в лабораториях гидробиологии и гидрохимии, гидрометеорологии, спутникового мониторинга.

Каспийское море представляет уникальную экосистему и важнейший источник водных биоресурсов, а также играет ключевую роль в устойчивом развитии западных регионов и страны в целом.

В Каспийском море произошло землетрясение.

Береговая линия казахстанской части Каспийского моря составляет 2320 км — это самая протяженная линия побережья среди всех прикаспийских государств.