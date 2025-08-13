Правительство Казахстана выделило из резерва $562,4 тысячи развитие НИИ Каспия

Каспий не на что расширять и углублять — сенатор Алдашев.
Институт создали по поручению президента Касым-Жомарта Токаева для изучения экологических проблем Каспийского моря.
В частности, в сферу деятельности НИИ входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции.
Институт также специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.
Деньги из резерва правительства планируют направить на дальнейшее развитие института, а также помогут проводить исследовательские работы в лабораториях гидробиологии и гидрохимии, гидрометеорологии, спутникового мониторинга.
Каспийское море представляет уникальную экосистему и важнейший источник водных биоресурсов, а также играет ключевую роль в устойчивом развитии западных регионов и страны в целом.
Береговая линия казахстанской части Каспийского моря составляет 2320 км — это самая протяженная линия побережья среди всех прикаспийских государств.