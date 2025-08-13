Глава Нацбанка Головченко сказал о ситуации с ценами в Беларуси

Глава Национального банка Роман Головченко в интервью «Первому информационному телеканалу» сказал о ситуации с ценами в Беларуси.
Председатель правления заметил, что необходимо понимать, какова природа инфляции, какие факторы на нее влияют. Он пояснил, что существует «сухая модель», когда при инфляции Нацбанк должен проводить очень жесткую денежно-кредитную политику, «зажать» денежное предложение, повысив ставки в банковской системе, «охладить» экономику.
Головченко обратил внимание, что указанная модель справедлива в тех случаях, когда инфляция вызвана в основном монетарными факторами. Он добавил, что есть большое количество так называемых немонетарных факторов, влияющих на индекс потребительских цен.
— Это, например, рост цен на импортное сырье, которое мы используем, диспаритет цен с нашим основным торговым партнером — Российской Федерацией. И так далее, т.е. целый комплекс факторов, — подчеркнул глава Нацбанка Беларуси.
Роман Головченко заявил, что сейчас инфляция не носит спекулятивного характера.
— Это не тот случай, когда цены разгоняются или вздуваются. Основной вклад в инфляцию сейчас вносит достаточно ограниченный перечень товарных позиций. Пока ситуация не вызывает особой тревоги у нас, мы не видим необходимости срочной корректировки мер денежно-кредитной политики, — заметил председатель правления.
Глава Нацбанка уточнил, что с белорусским правительством обсуждается указанная тематика, чтобы инфляция не вышла из-под контроля, но для избежания дополнительных шоков. Он заявил, что выйти она не может, так как есть соответствующие механизмы.
— Мы еженедельно следим за этой ситуацией, консультируемся с коллегами из других ведомств. Вопрос под контролем, — заявил глава Нацбанка Беларуси.
Ранее глава Нацбанка Роман Головченко признался, скучает ли по работе премьер-министра.
Тем временем Головченко сказал, что ставка рефинансирования может быть уменьшена в Беларуси.
Кроме того, глава Нацбанка подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко первую золотую монету, отчеканенную в Беларуси.