Жители Челябинской области хранят в банках 874 миллиарда рублей

«Вслед за снижением ключевой ставки Банка России в июне и июле кредитные организации несколько уменьшили процентные ставки по вкладам. Однако предлагаемая клиентам доходность оставалась высокой, сбережения по-прежнему привлекательны. Многие южноуральцы в этих условиях предпочитали не тратить, а размещать свободные деньги на накопительных счетах и депозитах», — комментирует заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.