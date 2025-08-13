Жители Челябинской области хранят в банках 874 миллиарда рублей

«По состоянию на 1 июля 2025 года, южноуральцы держали на вкладах и счетах в банках (кроме счетов эскроу) более 874 млрд рублей. За год объем средств вырос на 21%», — говорится в комментарии.
Вложения в иностранной валюте за год снизились на 11% — их доля в общем объеме сбережений составила менее 3%.
«Вслед за снижением ключевой ставки Банка России в июне и июле кредитные организации несколько уменьшили процентные ставки по вкладам. Однако предлагаемая клиентам доходность оставалась высокой, сбережения по-прежнему привлекательны. Многие южноуральцы в этих условиях предпочитали не тратить, а размещать свободные деньги на накопительных счетах и депозитах», — комментирует заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.
Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов, в начале июля этого года составляла 17,9% годовых, год назад — 16,6% годовых.