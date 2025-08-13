В Новосибирской области почти весь посевной картофель заражен вирусами

В Новосибирской области 99% посевного картофеля заражено вирусными инфекциями — это очень много по сравнению с соседними регионами Кемеровской областью и Алтайским краем, где заражены около половины растений. Об этом ТАСС рассказала глава лаборатории структурных основ патогенеза социально значимых заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Мария Пыхтина.