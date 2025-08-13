В Новосибирской области почти весь посевной картофель заражен вирусами

В Новосибирской области 99% посевного картофеля заражено вирусными инфекциями — это очень много по сравнению с соседними регионами Кемеровской областью и Алтайским краем, где заражены около половины растений. Об этом ТАСС рассказала глава лаборатории структурных основ патогенеза социально значимых заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Мария Пыхтина.
По ее словам, вирус PVY, вызывающий морщинистую мозаику и некротические пятна на картофеле, часто встречается в Новосибирской области. Этот вирус может уменьшать урожайность на 30% и более.
Ученые уже разработали специальные антитела для раннего обнаружения этого вируса и планируют создать тесты, чтобы быстрее выявлять зараженный картофель и бороться с инфекцией.