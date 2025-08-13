Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области почти весь посевной картофель заражен вирусами

Из-за этого потери урожая могут достигать 30% и более.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области 99% посевного картофеля заражено вирусными инфекциями — это очень много по сравнению с соседними регионами Кемеровской областью и Алтайским краем, где заражены около половины растений. Об этом ТАСС рассказала глава лаборатории структурных основ патогенеза социально значимых заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Мария Пыхтина.

По ее словам, вирус PVY, вызывающий морщинистую мозаику и некротические пятна на картофеле, часто встречается в Новосибирской области. Этот вирус может уменьшать урожайность на 30% и более.

Ученые уже разработали специальные антитела для раннего обнаружения этого вируса и планируют создать тесты, чтобы быстрее выявлять зараженный картофель и бороться с инфекцией.