Бизнес в Новосибирске рискует остаться без связи

С 1 сентября в силу вступают поправки в закон «О связи», направленные на борьбу с финансовыми преступлениями, совершаемыми с использованием телекоммуникационных технологий. Новые меры, как ожидается, могут вызвать рост числа жалоб со стороны предпринимателей, особенно в случае блокировки телефонной связи. Об этом пишет Infopro54.