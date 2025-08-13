Бизнес в Новосибирске рискует остаться без связи

С 1 сентября в силу вступают поправки в закон «О связи», направленные на борьбу с финансовыми преступлениями, совершаемыми с использованием телекоммуникационных технологий. Новые меры, как ожидается, могут вызвать рост числа жалоб со стороны предпринимателей, особенно в случае блокировки телефонной связи. Об этом пишет Infopro54.
В пояснительной записке к закону указано, что его цель — предотвратить мошеннические схемы с выводом и хищением денежных средств. Однако представители бизнеса опасаются, что в ряде случаев это может парализовать работу компаний.
Отмечается, что арест банковских счетов по статье 76 Налогового кодекса или блокировка в рамках 115-ФЗ не считаются прямыми основаниями для отключения телефонной связи. Тем не менее, при одновременной блокировке счетов и телефонов предпринимательская деятельность может быть полностью остановлена.