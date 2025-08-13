Жители Хабаровского края могут рассчитывать на компенсации дорожающего ЖКХ

В районах централизованной зоны теплоснабжения, где генерацию осуществляет ДГК, это Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск и так далее, за тепло будут платить на 12,2% больше по сравнению с первым полугодием 2025-го. В децентрализованных зонах, где теплоснабжение осуществляется от изолированных источников, рост составил лишь 4,8 процента, добавила председатель краевого комитета по ценам и тарифам. По водоснабжению и водоотведению вариантов очень много. В крае по этой коммунальной услуге применяется более 250 тарифов. Учитываются объёмы потребления, инвестиционная составляющая, условия концессионных соглашений. Стоимость кубометра воды в регионе колеблется от 20 до более чем 300 рублей.