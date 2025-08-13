Жители Хабаровского края могут рассчитывать на компенсации дорожающего ЖКХ

Жители Хабаровского края имеют возможность компенсировать до трети затрат на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Количество получающих подобные выплаты граждан может вырасти на фоне состоявшейся по итогам июля индексации стоимости ЖКУ в нашем регионе. Об этом в эфире телеканала «Хабаровск» рассказала председатель комитета по ценам и тарифам краевого правительства Алёна Сидорова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Плановая индексация тарифов на коммунальные услуги идёт одновременно по всей России с 1 июля. Причём размер этой индексации индивидуален для каждого отдельного региона. По электроэнергии единый тариф вырос на 12,4%. Это утверждено приказом Федеральной антимонопольной службы России. Мы взяли минимальный размер повышения тарифа. Таким образом, киловатт-час в Хабаровском крае подорожал на 75 копеек с 6 ₽ 3 коп до 6 ₽ 78 копеек, объяснила Алёна Сидорова.
Важно понимать, что все жители Хабаровского края за электричество платят одинаково, хотя стоимость выработки энергии сильно отличается в разных уголках огромной территории нашего региона. Например, на севере, куда топливо для электростанций доставляется с большим трудом во время очень ограниченной по времени навигации, производство каждого киловатт-часа обойдётся во много раз дороже, чем в городах и посёлках с круглогодичным транспортным сообщением наземным транспортом.
На севере края стоимость выработки электроэнергии намного выше, чем в южных централизированных районах. В Ульчском, например, есть дизельная электростанция, которая вырабатывает киловатт-час себестоимостью 235 рублей! Но потребитель не платит такую внушительную сумму. Он заплатит, с учётом повышения, 6 рублей 78 копеек. А разницу ресурсоснабжающее предприятие получит из краевого бюджета, говорит специалист.
Новые цены на услуги отопления и обеспечения горячей водой в различных муниципалитетах Хабаровского края отличаются друг от друга. Слишком разные условия в городах и сёлах, южных и северных районах и округах.
В районах централизованной зоны теплоснабжения, где генерацию осуществляет ДГК, это Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск и так далее, за тепло будут платить на 12,2% больше по сравнению с первым полугодием 2025-го. В децентрализованных зонах, где теплоснабжение осуществляется от изолированных источников, рост составил лишь 4,8 процента, добавила председатель краевого комитета по ценам и тарифам. По водоснабжению и водоотведению вариантов очень много. В крае по этой коммунальной услуге применяется более 250 тарифов. Учитываются объёмы потребления, инвестиционная составляющая, условия концессионных соглашений. Стоимость кубометра воды в регионе колеблется от 20 до более чем 300 рублей.
В Хабаровске в большинстве МКД рост тарифа по воде составил 24,1%. Это повышение учитывает давно назревшую индексацию зарплат сотрудников МУП «Водоканал г. Хабаровска». С просьбой об этом в комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края обратилось руководство предприятия.
Также в краевом комитете по ценам и тарифам напомнили о существующем механизме компенсаций за слишком быстрый рост тарифов на ЖКХ. Если цены на определённый набор услуг (индекс роста оплаты граждан) повысился для человека на величину свыше 10,2%, то разницу за потребителя заплатит краевой бюджет. Ежегодно правительство Хабаровского края тратит на выравнивание тарифов ЖКХ свыше 10 млрд рублей.
Сохраняется также система компенсации части затрат на ЖКХ, если семье приходится отдавать за коммуналку свыше 22% от совокупного дохода. Кроме того, льготники могут подать заявления в органы социальной защиты о дополнительных компенсациях расходов на ЖКУ. Например, стоимость электроэнергии при применении льготного коэффициента 0,7 может составить до трети прописанной в квитанции суммы.