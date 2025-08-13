Ричмонд
Лесоперерабатывающее предприятие незаконно сжигало отходы производства в районе имени Лазо

Житель района имени Лазо обратился в природоохранную прокуратуру с жалобой на предприятие ООО «Леспром Сэньпу Хабаровск».

По его словам, сотрудники организации сжигали опилки на территории поселка Новостройка. Выбросы веществ загрязняли воздух и наносили вред окружающей среде.

Надзорное ведомство провело на территории предприятия проверку. Как оказалось, деятельность осуществляется с нарушениями природоохранного законодательства.

«Вопреки требованиям закона инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не проведена. Объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет не поставлен. Производственный экологический контроль не осуществляется. Учет образованных в результате хозяйственной деятельности отходов не ведется, паспорта опасности отходов не разработаны. Договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов не заключен. Проект санитарно-защитной зоны объекта не разработан», — сообщили в телеграм-канале природоохранной прокуратуры.

Директору предприятия было внесено представление. Кроме того, вынесено семь постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.