Лесоперерабатывающее предприятие незаконно сжигало отходы производства в районе имени Лазо

«Вопреки требованиям закона инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не проведена. Объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет не поставлен. Производственный экологический контроль не осуществляется. Учет образованных в результате хозяйственной деятельности отходов не ведется, паспорта опасности отходов не разработаны. Договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов не заключен. Проект санитарно-защитной зоны объекта не разработан», — сообщили в телеграм-канале природоохранной прокуратуры.