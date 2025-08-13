Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Минусинска отсудила у стоматологии почти 400 тысяч рублей

Ей оказали некачественные медицинские услуги, из-за чего возникли боли и осложнения.

Источник: Freepik

Стоматологию обязали вернуть почти 400 тысяч рублей за некачественную помощь пациентке. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Жительница Минусинска обратилась в стоматологию на Ботанической, где ей предложили вылечить зубы для дальнейшего протезирования. Женщина заключила договор на оказание платных медицинских услуг.

«Женщине вылечили 2 зуба и установили на них металлокерамические коронки. Однако после протезирования, как отметила пациентка, она испытывала постоянную боль как под коронками, так и на десне вокруг протезированных зубов. При повторном обращении в клинику с жалобами на непроходящую боль её уверили, что всё пройдет, нужно только потерпеть и подождать 3−4 месяца», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Боль все не проходила, тогда женщина обратилась в стоматологию с претензией. На нее так и не отреагировали.

Медицинская экспертиза показала, что из-за некачественного оказания медуслуг возникли осложнения, боли, потеря зубов и коронок.

Специалисты Роспотребнадзора несколько раз привлекались для дачи заключения в целях защиты прав потребителя.

В итоге суд решил взыскать с ООО «Стоматология плюс» в пользу потребителя 395 835 рублей.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если квартиру затопило дождевой водой.