Жительница Минусинска отсудила у стоматологии почти 400 тысяч рублей

«Женщине вылечили 2 зуба и установили на них металлокерамические коронки. Однако после протезирования, как отметила пациентка, она испытывала постоянную боль как под коронками, так и на десне вокруг протезированных зубов. При повторном обращении в клинику с жалобами на непроходящую боль её уверили, что всё пройдет, нужно только потерпеть и подождать 3−4 месяца», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.